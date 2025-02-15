Konya'da Boşanma Tartışmasında Kanlı Son: Gelininin Annesi ve Dayısı Öldürüldü

Kanlı Olay Çumra'da Gerçekleşti

Konya'nın Çumra ilçesinde, gelininin annesi ve dayısını silahla öldüren zanlı, kısa sürede yakalandı. H.İ.Ü., Hürriyet Mahallesi'nde, oğlunun boşanma aşamasında bulunduğu gelini Şadiye Aydın ile evlerinde tartışmaya başladı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Tartışmanın ardından olay kavgaya dönüştü. H.İ.Ü, silahını çıkararak gelininin annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahattin Boz'a ateş açtı. Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Boz yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Selahattin Boz, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli H.İ.Ü'yü kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Bu kanlı olay, bölgedeki sakinleri şoke etti.