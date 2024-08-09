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Konya'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 19 Gözaltı

Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı ve birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:24
Konya'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 19 Gözaltı

Konya'da Kaçakçılık Operasyonları

Konya'da düzenlenen geniş çaplı kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı. Operasyon, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan Operasyonların Detayları

Kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürütülen operasyonlar kapsamında 1 ev, 11 iş yeri ve 7 araç üzerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, toplamda:

  • 8 milyon 885 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı)
  • 139 bin 200 doldurulmuş makaron
  • 2500 paket sigara
  • 585 kilogram kıyılmış tütün
  • 115 cep telefonu
  • 745 litre akaryakıt
  • 12 bin 300 litre etil alkol
  • 1910 litre sahte zemzem suyu
  • Yüzlerce elektronik eşya

Bu yasadışı malzemelerin ele geçirilmesiyle birlikte yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda...

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 milyon 885 bin boş makaron ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda...

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 milyon 885 bin boş makaron ele geçirildi.

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