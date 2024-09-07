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Konya'da Çalıntı Araçta Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da iki polisin yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı adliyeye gönderildi, olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:07
Konya'da Çalıntı Araçta Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da Yaralı Polisler ve Gözaltılar

Konya'da çalıntı bir aracın içinde bulunan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar neticesinde, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından Necati S. adlı zanlının da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı. Emniyet güçleri tarafından yürütülen işlemler tamamlanan Necati S, Özkan C. ve Mustafa S, sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Mustafa S'nin İfadesi

Çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa S'nin, emniyette verdiği ifadede, olaydan yarım saat önce bir kargo aracını çaldıklarını ve takip edildikleri sırada polis memurlarına ateş açtıklarını belirttiği öğrenildi.

Olayın Detayları

Bu olay, 5 Eylül tarihinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Çalıntı bir otomobilin peşinde koşan polisler, şüphelilerin açtığı ateş ile yaralandı.

Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3...

Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye gönderildi.

Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3...

Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye gönderildi.

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