Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Konya'da Çalıntı Otomobilin Saldırısında 2 Polis Yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çalıntı otomobilin şüphelileri 2 polisi yaraladı, yakalama operasyonu başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:39
Konya'da Çalıntı Otomobilin Saldırısında 2 Polis Yaralandı

Olayın Gelişimi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çalıntı bir otomobilin peşinde koşan polis ekipleri, Bosna Hersek Mahallesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda durdurma işlemi yaparken şüphelilerin saldırısına uğradı. İki şüpheli, polislere silahla ateş açarak yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

Yaralı Polislere Hastanede Müdahale

Yaralanan polis memurları, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumları stabil ve iyidir.

Operasyon ve Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut liderliğinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen Özkan C. ve Mustafa S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tekrar belirtmek gerekirse, yaralı polislerin sağlık durumları iyi olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak