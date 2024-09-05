Konya'da Çalıntı Otomobilin Saldırısında 2 Polis Yaralandı

Olayın Gelişimi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, çalıntı bir otomobilin peşinde koşan polis ekipleri, Bosna Hersek Mahallesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda durdurma işlemi yaparken şüphelilerin saldırısına uğradı. İki şüpheli, polislere silahla ateş açarak yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.
Yaralı Polislere Hastanede Müdahale
Yaralanan polis memurları, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumları stabil ve iyidir.
Operasyon ve Şüphelilerin Yakalanması
Olayın ardından, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut liderliğinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen Özkan C. ve Mustafa S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Tekrar belirtmek gerekirse, yaralı polislerin sağlık durumları iyi olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.