Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı

Konya'da asayiş kontrolünde cebinden çıkan yavru piton, Doğa Koruma ekiplerince alınıp Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 18:06
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı

Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Koruma Altına Alındı

Olayın Detayları

Konya'da yapılan asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinde bulunan yavru piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından alınan hayvan, kısa süre sonra Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekimlere teslim edildi.

Veteriner Muayenesi ve Bakım

Veteriner Hekim Ahmet Akbalcı tarafından muayene edilen yavru pitonun herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bildirildi. Akbalcı, piton için gerekli ısı ve nem koşullarının sağlandığı özel bir bölmede bakımın sürdürüleceğini belirtti.

Akbalcı, bu yılanın 'Kraliyet Pitonu' olarak bilindiğini, Afrika'nın kırsal bölgelerinde yaşayan ve zehirsiz bir tür olduğunu, insanlara zarar vermediğini ifade etti.

Koruma ve Yasal İşlem

Pitonun doğaya salınmayacağı, bakım ve beslenmesinin Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından yürütüleceği ve hayvanat bahçesinin yeni bir üyesi olduğu açıklandı. Olayda cebinde yılan bulunan kişiye toplam 23 bin 977 lira idari para cezası kesildi.

Konya'da polis ekiplerince bir kişinin cebinde bulunan yavru piton, Karatay Belediyesi Hayvanat...

Konya'da polis ekiplerince bir kişinin cebinde bulunan yavru piton, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı. Piton, yaşayabileceği ısı ve nemin oluşturulduğu özel bir bölmede yaşamına devam edecek.

Konya'da polis ekiplerince bir kişinin cebinde bulunan yavru piton, Karatay Belediyesi Hayvanat...

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
2
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Hamaney'den Trump'a Sert Tepki: 'İran nükleer sanayisini bombalamakla övünüyor'
5
Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
6
Hatay Payas'ta Sağanak: Cumhuriyet ve Karbeyaz Mahallelerinde Hasar Tespiti
7
Osmancık'ta Kızılırmak'a Şişme Kauçuk Savak Temeli Atıldı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar