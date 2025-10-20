Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı

Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Koruma Altına Alındı

Olayın Detayları

Konya'da yapılan asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinde bulunan yavru piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından alınan hayvan, kısa süre sonra Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekimlere teslim edildi.

Veteriner Muayenesi ve Bakım

Veteriner Hekim Ahmet Akbalcı tarafından muayene edilen yavru pitonun herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bildirildi. Akbalcı, piton için gerekli ısı ve nem koşullarının sağlandığı özel bir bölmede bakımın sürdürüleceğini belirtti.

Akbalcı, bu yılanın 'Kraliyet Pitonu' olarak bilindiğini, Afrika'nın kırsal bölgelerinde yaşayan ve zehirsiz bir tür olduğunu, insanlara zarar vermediğini ifade etti.

Koruma ve Yasal İşlem

Pitonun doğaya salınmayacağı, bakım ve beslenmesinin Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından yürütüleceği ve hayvanat bahçesinin yeni bir üyesi olduğu açıklandı. Olayda cebinde yılan bulunan kişiye toplam 23 bin 977 lira idari para cezası kesildi.

