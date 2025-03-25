Konya'da Cezaevi Firası! Hükümlü Oğlunun Evinde Yakalandı

Konya'da cezaevinden firar eden hükümlü A.Ç, saklandığı evde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, açık cezaevine nakledildikten sonra kaçan A.Ç'nin izini sürmek için harekete geçti.
Polis, müebbet hapis cezası bulunan bu hükümlünün, izini kaybettirmek amacıyla sürekli olarak adres değiştirdiğini belirledi. Hızla gelişen olaylar sonucunda ekipler, uzun süren fiziki takibin ardından A.Ç'yi Meram ilçesinde oğluna ait evde yakalamayı başardı.
Yakalanan A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.