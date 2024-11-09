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Konya'da Cezaevinden Kütüphaneye: Ilgın Millet Kütüphanesi Açıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde 61 yıl cezaevi olarak kullanılan bina, restore edilerek modern bir kütüphaneye dönüştürüldü.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:34
Konya'da Cezaevinden Kütüphaneye: Ilgın Millet Kütüphanesi Açıldı

Ilgın'da Dönüşüm Projesi: Kütüphane Hizmete Girdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 61 yıl cezaevi olarak hizmet veren taş bina, yapılan özverili çalışmalar sonucunda kütüphaneye dönüştürüldü. İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün finansal desteği ile Ilgın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ilgın Millet Kütüphanesi, 1 yıllık bir restorasyon sürecinin ardından 8 aydır yerel halka hizmet vermekte.

Yeni Mekan, Yeni Fırsatlar

800 metrekarelik alanda inşa edilen kütüphane, kitap kafe, okuma ve çalışma alanları, sessiz kütüphane, çocuk sinema salonu ve yetişkin kütüphanesi gibi çeşitli bölümler barındırıyor. Ayrıca, bahçesinde oyun parkı ile gençlerin keyifli vakit geçirebileceği alanlar sunuyor.

Başkan Apil'den Anlamlı Değerlendirme

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, binanın dönüşümünün toplumsal hafıza açısından önemine vurgu yaparak, "Burası cezaeviyken eğitim yuvasına dönüştü" açıklamasında bulundu. Soğuk bir ortamın şimdi sıcak ve nezih bir kütüphaneye dönüşmesini oldukça anlamlı bulduğunu belirtti.

İller Bankası'ndan Dönüşüm Projesine Destek

İller Bankası Konya Bölge Müdürü Sedat Yılmaz da, cezaevinin dönüştürülmesi ile elde edilen sonuca memnuniyetle baktıklarını ifade etti. Modern bir kütüphane görünümüne kavuşan binanın, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptığını ekledi.

Öğrencilerden Kütüphaneye Yoğun İlgi

17 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Nur Yıldız, cezaevinin geçmişte insanın içini ürperten bir yer iken şimdi kaliteli zaman geçirebilecekleri bir mekana dönüştüğünü anlattı. "Bence, bir kütüphane açmak, bin cezaevi kapatmaktır" diyen Yıldız, burada ders çalışmanın ve zaman geçirmenin anlamını vurguladı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 61 yıl kapalı cezaevi olarak kullanılan taş bina, özgün dokusuna uygun...

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 61 yıl kapalı cezaevi olarak kullanılan taş bina, özgün dokusuna uygun restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 61 yıl kapalı cezaevi olarak kullanılan taş bina, özgün dokusuna uygun...

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 61 yıl kapalı cezaevi olarak kullanılan taş bina, özgün dokusuna uygun restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü.

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