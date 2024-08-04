Konya'da Çiftçinin Tarlasındaki Yeni Obruk Olayı Korkuttu

Yeni Obruk Olayı Tarım Alanlarını Tehdit Ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Seyit Hacı Yaylası'na yakın bir pancar tarlasında, geçtiğimiz yıl da benzer bir olayın yaşandığı alanda bu kez yeni bir obruk meydana geldi. Tarla sahibi Fatih Şık, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu seneki daha farklı, çünkü daha büyük bir olay. Geçen seneki yaşadığımız korkunun tekrarını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın Şoku ve Sesler

Akşam saatlerinde meydana gelen obruk, Fatih Şık ve arkadaşlarına korkulu anlar yaşattı. Şık, "Arabadan taş dökülür gibi sesler geliyordu, önce inşaat var zannettik. Ama sonra suyun dışarı fışkırdığını görünce her şey birden netleşti" şeklinde konuştu.

Tedirginlik ve Korku Baş Belası

Geçen yıl yaşadığı benzer bir olayın korkusunu tekrar yaşayan çiftçi, durumun kendisi ve ailesi için ne kadar kaygı verici olduğunu belirtti. "Buradan ekmek yiyoruz. Eğim yerimiz burası ama bu durumda nasıl geçecek bu gece, bilmiyorum" diye ekledi.

Tanıkların Yorumları

Olay anına tanıklık eden Yunus Uslu, "Başta inşaat sesi gibi geldi, ama suyun fışkırdığını görünce tedirgin olduk. Ses sürekli devam ediyordu" diyerek durumu anlattı. Olayın ardından, çevre sakinleri obrukların tarım alanlarına verebileceği zararları düşünüyor.