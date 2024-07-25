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Konya'da Çocukların Gazze Destek Eylemi

Konya'da çocuklar, Gazze'ye destek için toplandı ve İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:01
Konya'da Çocukların Gazze Destek Eylemi

Konya'da Çocuklar Gazze İçin Bir Araya Geldi

Konya'nın Kültürpark alanında, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi Ortaokullar Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar, Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Saldırılara Tepki

Etkinlikte çocukların oluşturduğu kalabalık, Türkiye ve Filistin bayrakları açarak Gazze’de yaşayan akranlarına destek verdiklerini duyurdu.

Komisyon üyeleri, birlikte okudukları bildiride, 7 Ekim tarihinden bu yana süregelen soykırıma dikkat çekmek üzere toplandıklarını ifade ettiler.

Bildiride Çarpıcı İfadeler

Yapılan açıklamada, "Bugüne kadar yaklaşık 16 bini çocuk, on binlerce Gazzeli şehit oldu. Bizler burada oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için toplandık. 'Bizim ellerimiz kalem, kitap tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne babasının cansız bedenlerini tutmasın' diyerek, 'Gazzeli çocuklara, çocuklar da destek olsun' diye buradayız" ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte Aşure İkramı

Etkinliğin sonunda vatandaşlara aşure ikram edildi. Bu anlamlı eylem, Konya'daki çocukların Gazze'ye duyduğu bağlılığı ve destek duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi Ortaokullar Komisyonu'nca, İsrail'in Gazze'ye...

Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi Ortaokullar Komisyonu'nca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi Ortaokullar Komisyonu'nca, İsrail'in Gazze'ye...

Konya'da, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi Ortaokullar Komisyonu'nca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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