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Konya'da Çöken Binadan Bir Cansız Bedene Daha Ulaşıldı

Konya'da çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:44
Konya'da Çöken Binadan Bir Cansız Bedene Daha Ulaşıldı

Konya'da Çöken Binanın Enkazında Bir Cansız Bedene Daha Ulaşıldı

Konya'nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen üzücü olayda, çöken 4 katlı binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayın meydana gelmesiyle birlikte, bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda bir vatandaşın daha cansız bedeni enkazdan çıkarıldı ve ambulansla Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dünkü olayda, çöken binanın enkazından 3 kişi sağ olarak kurtarılmış, bir kişinin de cansız bedeni bulunmuştu.

Soruşturma Başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, olayla ilgisi bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin hızlı ve titiz çalışmaları sürerken, olayın nedenleri üzerine detaylı incelemeler yapılması bekleniyor.

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