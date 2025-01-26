Konya'da Çöken Binadan Kurtarılan Üç Kişi Taburcu Edildi

Konya'da Çöken Binadan Yaralılar Kurtarıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşanan üzücü bir olay sonrası, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı çöktü. Olayın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, enkazdan yaralı olarak kurtarılan üç kişi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Çökmenin ardından 5. ve 7. saatlerde enkazdan çıkarılan yaralıların sağlık durumları gayet iyiydi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.

Sonuç olarak, yaralılar tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.