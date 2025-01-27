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Konya'da Çöken Binanın Enkazından Kurtulanlar Duygularını Paylaştı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtulanlar, yaşadıkları dehşeti ve umut şartlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:24
Konya'da Çöken Binanın Enkazından Kurtulanlar Duygularını Paylaştı

Konya'da Çöken Binanın Enkazından Kurtulanlar Duygularını Paylaştı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonrası kurtulanlar, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. 17 yaşındaki Ahmet Cedan, enkazdan yaklaşık 7 saat sonra çıkarıldı ve yaşadıklarını AA muhabirine aktardı. Cedan, oturdukları apartmana geldiğinde insanların sokakta olduğunu, ardından binadan gelen seslerin ardından evlerin boşaltıldığını belirtti.

Cedan, "Amcamı ve ailesini çıkarmak için içeri girdim, bina üstümüze göçtü. Abim ve yengem içerde kaldı. Onlar vefat etti. Allah razı olsun bizi kurtardılar. Evden çocukları çıkardık, geri girdim. Enkazın altında kaldım," dedi.

Hayatta Kalanların Hikayeleri

Enkazdan yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan Muhammed Cedan (23), kendisini çıkaran kurtarma ekiplerine minnettar olduğunu ifade etti. Cedan, "Işığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim. Bina göçerken telefon yanımdaydı. Işığını fark ettik. Bizi aradılar, hangi noktada olduğumu sordular. 'Dış kapıya yakınım' dedim. Sonra sesleri duyuyordum, kazmaya başladılar ve buldular," diye belirtti.

Muhammed, 4-5 saatlik bir sürenin ardından kurtarılmayı beklediğini ve bunun zorlu bir süreç olduğunu kaydetti. "Ekiplerin bizi kurtarmaları için Allah'a dua ediyordum. Ölümün saati geldiyse yapacak bir şey yok. Enkazın içinde ışığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim," diyerek hissettiklerini dile getirdi.

Facia ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Muhammed'in babası Halid Cedan (49) ise 2 akrabasının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Cedan, "Zile kimse basmadı. Yemek yedik, çocuklar işten geldi. Sonra komşular evlerini terk ediyor, herkes dışarı çıkıyordu. Biz de bunun üzerine üstümüze bir şeyler alıp çıkmaya çalışıyorduk. Ahmet, çocukları çıkardı. Mutfaktan çıkarken bina yıkıldı; kapıdan tutunmaya çalışırken aniden karanlık çöktü," ifadelerini kullandı.

Olay sonrası kısa sürede arama kurtarma çalışmalarının başladığını ve bu süreçte gösterilen çabaya teşekkür etti.

Olayın Detayları

24 Ocak'ta Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen bir bina çökmesi sonucu bölgede AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi sağ olarak çıkarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından çıkarılan Halid Cedan (sağda) ve...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından çıkarılan Halid Cedan (sağda) ve Muhammed Cedan (ortada) yaşadıklarını anlattı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından çıkarılan Halid Cedan (sağda) ve...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından çıkarılan Halid Cedan (sağda) ve Muhammed Cedan (ortada) yaşadıklarını anlattı.

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