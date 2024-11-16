Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Bebek Olayında Anne Serbest Bırakıldı

Konya'da Şok Olay: Yeni Doğmuş Bebek Çöp Konteynerinde Bulundu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş bir kız bebeği ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, anne gözaltına alındı. Olay, 13 Kasım tarihinde Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak civarında meydana geldi.

Annenin Durumu ve Serbest Bırakılması

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından 28 yaşındaki Suriye uyruklu H.E.S'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından kadın, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından H.E.S, serbest bırakıldı. Olayla ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.

Bebeğin Sağlık Durumu İyi

Çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bebek, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisiyle hastanede gerekli bakımın sağlanmasına devam edilmektedir.

Olay, toplumda büyük bir üzüntü ve infial yaratırken, anne ve bebeğin geleceğiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.