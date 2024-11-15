DOLAR
34,43 -0,26%
EURO
36,31 -0,18%
ALTIN
2.837,43 -0,09%
BITCOIN
3.111.414,05 -2,95%

Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebeğin Annesi Gözaltına Alındı

Konya'nın Meram ilçesinde çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi yakalandı, 5 çocuk annesi kadının durumu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:02
Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebeğin Annesi Gözaltına Alındı

Çöp Konteynerindeki Bebek Olayı Pandemiyle Daha Da Dikkat Çekti

Konya'nın Meram ilçesi'nde, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bir kız bebeğin annesi gözaltına alındı. Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana gelen olay, bir vatandaşın durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

Zaman Kaybedilmeden Harekete Geçildi

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, minik bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Bölgedeki araştırmalarını derinleştiren polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

Babası Olmadığı Belirlenen Ebeveyn

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bebeğin bulunduğu mahallede yaşayan Suriye uyruklu H.E.S. (28) adlı kadın evinde yakalandı. Üzerinde yapılan araştırmada, 5 çocuk annesi H.E.S.'nin doğumu evinin banyosunda gerçekleştirdiği ve ardından bebeği havluya sararak çöp konteynerine bıraktığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in El-Bostan Mahallesi Yıkım Planları: Kudüs'teki Etnik Temizlik Suçlamaları
2
Sarıyer'de Tünel Çıkışındaki Kaza: Otomobil Yeşillik Alana Düştü
3
Konya'da Polis Minibüsü ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 11 Yaralı
4
Myanmar Ordusu Saldırıları: Siviller Hedef Alınıyor
5
Karanfil Devrimi'nin Öncüsü Celeste Caeiro 92 Yaşında Hayata Veda Etti
6
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem: İncelemelerde 5 Hasar Tespit Edildi
7
Aydın'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor