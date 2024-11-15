Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebeğin Annesi Gözaltına Alındı

Çöp Konteynerindeki Bebek Olayı Pandemiyle Daha Da Dikkat Çekti

Konya'nın Meram ilçesi'nde, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bir kız bebeğin annesi gözaltına alındı. Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana gelen olay, bir vatandaşın durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

Zaman Kaybedilmeden Harekete Geçildi

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, minik bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Bölgedeki araştırmalarını derinleştiren polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

Babası Olmadığı Belirlenen Ebeveyn

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, bebeğin bulunduğu mahallede yaşayan Suriye uyruklu H.E.S. (28) adlı kadın evinde yakalandı. Üzerinde yapılan araştırmada, 5 çocuk annesi H.E.S.'nin doğumu evinin banyosunda gerçekleştirdiği ve ardından bebeği havluya sararak çöp konteynerine bıraktığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.