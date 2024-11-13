Konya'da Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde, Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'taki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Bebeği fark eden vatandaş, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve bebek, Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için derhal çalışma başlattı.

Konya Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özcan, bebeğin hastaneye getirildiğinde vücut ısısının çok düşük olduğunu ifade etti. "Bebek çok üşümüştü, biraz daha geç bulunsa şartları daha kötü olabilirdi," diyen Özcan, vakit kaybetmeden tedaviye başladıklarını dile getirdi.

Özcan, bebeğin genel durumunun iyiye giderken emme isteğinin de arttığını belirtti. "Gebelik öyküsünü bilmediğimiz için bazı takiplerimiz sürüyor. Durumuna baktığımız zaman 36 veya 37 haftalık olduğunu tahmin ediyoruz. Beslenmesine de başladık. Vücut ısısı arttıkça kan değerleri de toparlanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de irtibata geçtik. Onlar da gereken yerlere başvurularını yaptılar," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.