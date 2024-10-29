Konya'da Cumhuriyet Bayramı'na Özel Milli Mücadele Canlandırması

Konya'da Cumhuriyet Bayramı Etkinliği

Konya'da bulunan bir alışveriş merkezinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele kahramanları sahneye konuldu.

Canlandırmalar ve Kostümler

Etkinlikte, ünlü şair Mehmet Akif Ersoy, fedakar hemşire Safiye, asker anaları, askerler ve kumandan gibi karakterler, o dönemi temsil eden kostümlerle canlandırma yaptı. Asker anasının, vatan için oğlunu askere gönderme hikayesi, askerlerin azmi ve sağlıkçıların özverisi aktarıldı. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazması da izleyicilere sunuldu.

İzleyicilerden Tam Not

Gösterinin sonunda, Türk bayrağını açan oyuncular, izleyicilerin yoğun alkışını aldı. Etkinliğin amacı, Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak ve Konya halkının birlikteliğini güçlendirmekti.

Kurumsal İletişim Müdürü'nden Açıklama

Etkinliğin düzenleyicisi Enntepe'nin Kurumsal İletişim Müdürü Muharrem Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya ve çevremiz savaşlarla kuşatılmışken, bu tür etkinliklerin bir araya getirdiği değerlerin önemini daha iyi anlıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günde, bizleri birbirimize kenetleyen bu manevi değerleri yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.