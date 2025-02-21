Konya'da Dekan Yardımcısını Vuran Öğrenci Hayatını Kaybetti

Konya'da Üniversitede Üzücü Olay

Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, bir öğrenci tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından, yaralanan öğrenci Bestami Serdar Ergüder de aynı silahla kendisine zarar verdi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ergüder'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve ne yazık ki hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, yaralı dekan yardımcısının sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Organ Bağışı Kararı

Ergüder'in ailesinin, yaşanan trajedinin ardından organ bağışlama kararı aldığı ve bu karar doğrultusunda öğrencinin karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere süreçlerin başlatıldığı belirtildi. Aileye, bu değerli kararları için teşekkür edilerek sabır dilendi.

Olay, 17 Şubat tarihinde, öğrencinin dekan yardımcısının odasına gelerek silahlı saldırıda bulunmasıyla başlamış ve iki kişi de ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır.