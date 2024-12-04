Konya'da 'Dil Düşürme' Yöntemiyle Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Konya'da Hırsızlık Şüphesi: Kadın Yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dil düşürme yöntemiyle evlerden ziynet eşyası çalan bir kadın şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık Olayları Üzerine Çalışma Başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, son zamanlarda 8 evden ziynet eşyası çalındığını belirleyerek, bu olaylarla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Ekipler, yaptığı titiz çalışma neticesinde, güvenlik kameralarından şüphelinin S.L. olduğunu tespit etti.

Şüpheliye Ulaşım

Hırsızlık suçlarından daha önce poliste kaydı bulunan S.L., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, hırsızlık yapmak için bazı binalara girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.