Konya'da Domates Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: Hayatını Kaybeden Sürücü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, domates yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay, Konya-Adana kara yolunda meydana geldi.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 07 AJM 447 plakalı tırla Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, refüje çarparak devrildi.

Kazada, tırın dorsesindeki domatesler yola saçıldı. Kaza sonrası alt geçit bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine intikal eden ekipler, yol temizleme çalışmalarına başladı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte olup, tırın sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi.