DOLAR
34,27 -0,15%
EURO
37,07 0,16%
ALTIN
3.022,4 -0,41%
BITCOIN
2.289.444,82 2,08%

Konya'da Eğitimci Çiftten Korkunç Olay

Konya'da bir öğretmen, eşi olan öğretmeni bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay merkez Meram ilçesinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:00
Konya'da Eğitimci Çiftten Korkunç Olay

Konya’da Korkunç Olay

Konya'nın merkez ilçesi Meram'da bir öğretmen, eşi olan öğretmeni öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir’i, özel ders vermek üzere gittiği evin önünde bıçakla saldırarak öldürdü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Sağlık Durumu

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Abdullah Küçüktaşdemir, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Not: Bu olay, toplumda eğitimci olarak görev yapan çiftler arasında yaşanan şiddet olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

Konya’da Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders...

Konya’da Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçakla öldürdü.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brezilya, Ekvador ve Peru'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
2
Ali Babacan, TUSAŞ'taki Terör Saldırısında Şehit Olan Güvenlik Görevlisi Ailesini Ziyaret Etti
3
Konya'da Eğitimci Çiftten Korkunç Olay
4
AFAD ve Ahbap Derneği'nin Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
5
MEB 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alım Kılavuzunu Yayınladı
6
TBMM Başkanı Cüneyt Yüksel'den Türk askerinin Lübnan'daki Görev Süresine Değerlendirme
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Para Vurgusu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu