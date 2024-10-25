Konya'da Eğitimci Çiftten Korkunç Olay

Konya’da Korkunç Olay

Konya'nın merkez ilçesi Meram'da bir öğretmen, eşi olan öğretmeni öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir’i, özel ders vermek üzere gittiği evin önünde bıçakla saldırarak öldürdü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Sağlık Durumu

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Abdullah Küçüktaşdemir, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu olay, toplumda eğitimci olarak görev yapan çiftler arasında yaşanan şiddet olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

Konya’da Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçakla öldürdü.