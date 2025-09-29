Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı

Konya'da dron destekli trafik uygulamasında, ehliyetsiz sürücünün eşiyle yer değiştirmesi görüntülendi; sürücüye idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:59
Olayın Detayları

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik uygulaması sırasında ilginç bir yakalanma yaşandı. Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanında bulunan eşinin sürücü koltuğuna geçmesini sağladı.

Dron kamerası, otomobilin durma anını, sürücünün eşle yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini net şekilde kaydetti.

Tespit ve Müdahale

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polisler, elde ettikleri görüntüleri uygulama noktasındaki ekiplere iletti. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde, arka koltuğa geçen kişinin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye, dron görüntüleri delil gösterilerek "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan idari para cezası uygulandı.

