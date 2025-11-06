Konya'da Enerji Verimliliğiyle Yılda 10 Milyon m³ Su Tasarrufu Hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İZODER iş birliğiyle düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri"nin 6'ncısı Konya'da yapıldı. Seminerde konuşan Banu Aslan, yeni yönetmeliğin tam uygulanması halinde binalarda önemli enerji ve su tasarrufları sağlanacağını belirtti.

Yeni yönetmelik ve uygulama detayı

Aslan, kamu binalarında daha sıkı uygulamalar getirildiğini, 10 bin metrekareyi aşan binalarda YES TR zorunluluğu olacağını söyledi. BEP TR'den daha kapsamlı olan bu sistemde iç ortam kalitesi, yaşam döngüsü, su yönetimi ve atık yönetimi gibi kriterlerin devreye gireceği vurgulandı.

Aslan, "Özel sektördeki binalara bir uygulama getiriyorsak, kamuda yaptığımız işlere daha rijit uygulamalar getiriyoruz, daha büyük tasarrufu hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hesaplamalar: 10 milyon metreküp hedefi

Yapılan hesaplamalara göre hedeflenen faydalar arasında 10 bin ton sera gazı azaltımı ve 20 bin metreküp su tasarrufu da yer alıyor. Aslan, hesaplamaların geniş kapsamlı verilerle yapıldığını belirterek, "Bu uygulama ile hedeflediğimiz, hesapladığımız rakam 10 milyon metreküp suyun yıllık olarak tasarruf edileceği yönündedir" dedi.

Aslan ayrıca, bu miktarın Altınapa Barajı'nın yıllık su hacmi kadar bir orana denk geldiğini, ve ruhsat istatistiklerine göre yılda 70 bin ila 100 bin bina ruhsatı verildiğini kaydetti. Hesaplamalarda Konya'daki 78 elektrik santralinin yaklaşık 1 buçuk aylık üretimine eşdeğer üretim azalımı sağlayacak bir tasarruf öngörüldüğü belirtildi.

Belediye ve vali açıklamaları

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu çalışmaların gelecek nesillere yatırım olduğunu vurgulayarak, belediyenin yeni binalarda ısı yalıtımı, yenilenebilir enerji sistemleri ve atık su geri dönüşüm uygulamalarını standart hale getirdiğini söyledi. Altay, Konya'nın küresel çevre fonu tarafından desteklenen sıfır karbon binalar projesi kapsamında dünyadaki dört pilot şehirden biri olduğunu ve belediye hizmet binalarının net sıfır karbon sertifikası aldığını ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise enerji verimliliğinin artık bir tercih değil ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, kaynakları koruyan, çevreye duyarlı ve ekonomik açıdan sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

TS825 ve yalıtım standartlarındaki değişiklik

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, bakanlığın yalıtıma verdiği önemin ve yasa değişikliklerinin ekonomiye ve enerji verimliliğine katkı sağladığını ifade etti. Revize edilen TS825 yani binalarda ısı yalıtım kuralları standardının 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan Eruslu, yeni standarda göre Konya'nın bulunduğu 4. iklim bölgesinde asgari yalıtım kalınlıklarının artırıldığını söyledi.

Eruslu, örnek rakamlar vererek dış cephede 6-7 santim yerine 9-10 santim, çatılarda 11-12 santim yerine 13-15 santim, döşemelerde ise 7 santim yerine 10 santim olarak güncelleme yapıldığını belirtti.

Seminer dizisinin Konya'nın da dahil olduğu çalışmayla binalarda hem ısıtma hem soğutma ihtiyaçlarını dikkate alan daha sıkı ve teşvik odaklı bir uygulama getirmeyi hedeflediği vurgulandı.

