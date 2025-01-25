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Konya'da Enkaz Altından 3 Kişi Kurtarıldı: Umut Işığı Doğdu

Konya'daki göçükte itfaiye ekipleri, 17 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:39
Konya'da Enkaz Altından 3 Kişi Kurtarıldı: Umut Işığı Doğdu

Üç Kişi Enkazdan Kurtarıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen göçük, itfaiye ekipleri tarafından umut dolu anların yaşanmasına neden oldu. Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çökmesi üzerine bölgeye intikal eden Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, zamana karşı yarış başlattı.

17 Saat Süren Fedakar Kurtarma Çalışmaları

Yaklaşık 17 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda, enkaz altında kalan 3 kişinin kurtarılması ekipler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. İtfaiye amiri Fatih Oflaz, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı kurtarma anlarında, "İçeriye doğru girdiğimizde ses almaya başladık. Yakınlaştıkça sesler yaklaşıyordu ve bu bizim için bir umut ışığı oldu" şeklinde açıklamada bulundu.

Cana Dokunmanın Gururu

Oflaz, kurtarılan kişilerin ilk etapta çok dar bir alanda mahsur kaldığını belirtti. El fenerinin ışığını gören mahsur kalan kişi ile sağlıklı bir iletişim kurduklarını ifade etti. Serkan Balcı, kurtarma anını, "O anki sevincimiz kelimelerle anlatılamaz. Zor şartlar altında bir mücadele yapıyoruz. Bu olay enerjimizi devamlı yüksek tuttu" ifadeleriyle özetledi.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Soruşturma Süreci

Dün gerçekleşen göçü sonrası, enkaz altında 3 kişi sağ çıkarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 katlı binada meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 3...

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 katlı binada meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ olarak çıkaran itfaiyeciler, zamanla yarıştıkları anları paylaştı. Konya İtfaiyesinde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Serkan Balcı, açıklamada bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 katlı binada meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 3...

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 katlı binada meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ olarak çıkaran itfaiyeciler, zamanla yarıştıkları anları paylaştı. Konya İtfaiyesinde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Serkan Balcı, açıklamada bulundu.

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