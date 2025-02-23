Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Konya'da yaşanan tartışma sırasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:35
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Gözaltına Alındı

Konya'da Eş Cinayeti: Kadın Gözaltında

Konya'da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ş.Ç. (35) isimli kadın gözaltına alındı. Olay, Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evde meydana geldi.

Tartışmadan Kavgaya Dönüşen Olay

Edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. ile eşi Ömer Ç. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ş.Ç., eşi Ömer Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası, cesedi Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ş.Ç. Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak Ş.Ç. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına...

Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

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