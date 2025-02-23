Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ş.Ç. (35), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta meydana geldi.

Tartışma Şiddetli Bir Kavga Haline Dönüştü

İddialara göre, Ş.Ç. ile kocası Ömer Ç. (36) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma gittikçe büyüyerek kavgaya dönüştü ve bu esnada Ş.Ç., eşi Ömer Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Olay Yerine Hızla Ekiplere Sevk Edildi

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yasal Süreç Başladı

Gözaltına alınan Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.