Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren Ş.Ç. tutuklandı. Olay, Selçuklu ilçesindeki evlerinde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:08
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ş.Ç. (35), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta meydana geldi.

Tartışma Şiddetli Bir Kavga Haline Dönüştü

İddialara göre, Ş.Ç. ile kocası Ömer Ç. (36) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma gittikçe büyüyerek kavgaya dönüştü ve bu esnada Ş.Ç., eşi Ömer Ç.'yi bıçakla yaraladı.

Olay Yerine Hızla Ekiplere Sevk Edildi

Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yasal Süreç Başladı

Gözaltına alınan Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
3
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki
4
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Antalya'da Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi