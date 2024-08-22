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Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya'da otomobilde tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı. Olayın detayları ve zanlının durumu işte burada.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:31
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya'da Üzücü Olay

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, otomobilde yaşanan sert tartışmanın ardından 53 yaşındaki B.D., 37 yaşındaki eşi Elif D'yi bıçaklayarak hayatına son verdi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Olay, Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde gerçekleşti. B.D., kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet teşkilatındaki işlemleri tamamlanmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Boşanma Davası Süreci

Edinilen bilgilere göre, zanlı B.D.'nin, yaklaşık bir hafta önce eşinden boşanmak için dava açtığı ve bu nedenle Elif D'nin bir süredir kardeşinin evinde kaldığı belirtildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan B.D.'nin, üzücü olay sonrası aile içinde yaşanan çatışmaların boyutu dikkat çekti.

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