Konya'da Eşinin Pencereden Atlama Olayında Koca Tutuklandı

Olayın Detayları

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Değirmenci Mahallesi'nde, tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Ahmet S., polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet S., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Kadının Durumu

Olay sonrasında pencereden atlayarak yaralanan Canan S. (41) ise hastanede tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayın Gelişimi

Canan S., 46 yaşındaki eşi Ahmet S. ile tartıştıktan sonra teyzesinin evine sığınmıştı. Zanlının elinde bıçakla eve döndüğünü gören kadın, korkarak ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralanmıştı.