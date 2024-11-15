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Konya'da Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya'da, eski eşini bıçaklayarak öldüren Fatih U. tutuklandı. Olay, 2 Kasım'da İsmil Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:46
Konya'da Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, boşandığı eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı. 2 Kasım'da İsmil Mahallesi'nde gerçekleşen trajik olayda, zanlı Fatih U. (27), tartıştığı eski eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) bıçaklayarak hayatına son verdi. Ardından aynı bıçakla kendini de yaraladı.

Olayın ardından tedavi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatih U., burada savcılığın talimatıyla ifadesini verdi. Zanlının, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl boşandıklarını ifade ettiği öğrenildi.

Fatih U., tedavisinin ardından cezaevine gönderilecek. Bu olay, toplumda kadına yönelik şiddet konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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