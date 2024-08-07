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Konya'da Eski Kayınvalide ve Kayınbirader Cinayeti: Firari Yakalandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla öldüren firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:48
Konya'da Eski Kayınvalide ve Kayınbirader Cinayeti: Firari Yakalandı

Konya'da Cinayet Şoku: Eski Kayınvalide ve Kayınbirader Öldürüldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 3 Ağustos'ta gerçekleşen trajik bir olayda, eski kayınvalidesi Vesile (55) ve kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) tabancayla vurarak öldüren Ferhat D. (38) adlı cezaevi firarisi, güvenlik güçlerinin yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Olayın Ayrıntıları ve Yakalama Süreci

Olayın hemen ardından, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği içinde harekete geçti. Yapılan titiz incelemelerde, Ferhat D’nin Kadınhanı ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyon sayesinde, firariyi yakalamayı başardı.

Toplumda Kaygı Yaratan Olay

Bu cinayet, bölgedeki vatandaşlarda büyük bir tedirginliğe yol açarken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi, halkın içini bir nebze olsun rahatlattı. Yetkililer, şehirde benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağına dair kamuoyuna açıklama yaptı.

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