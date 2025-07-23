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Konya'da Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 56 yaşındaki Ömer Ölçer hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:29
Konya'da Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Çay Mahallesi Öztürk Sokak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı.

Yangını fark eden bölge sakinleri, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Ancak, evde bulunan Ömer Ölçer (56) adlı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölçer'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

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