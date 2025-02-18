Konya'da Evinde Bulunan Ceset Cinayet İle Bağlantılı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cinayet olayı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin banyosunda bir ceset bulunan Ahmet D.'nin (42) öldürüldüğü belirlendi. Müftü Mahallesi 41180 Sokak'taki bir apartman dairesinin kapısında görülen kan izlerinin ardından, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın Detayları

Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede, banyoda hareketsiz yatan Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Başında darp izleri bulunan Ahmet D.'nin cesedi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Olayla ilgili olarak, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, adrese gelip giden kişilerin kimliklerini tespit etti. R.D, M.E.B. ve A.P. isimli üç kişi gözaltına alındı. Emniyet süreçlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan 3 şüpheli, cinayet ile bağlantılı olarak yargılanacak.