Konya'da Feci Kaza: Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, Akyokuş mevkisinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 53 yaşındaki Murat Ö. adlı sürücünün yönetimindeki kamyon şarampole devrildi.

Kaza Sonrası Olay Yeri İhbarı

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, vatandaşlar tarafından hemen yetkililere bildirildi ve kaza alanında gerekli önlemler alındı, soruşturma başlatıldı.

Konya'da kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.