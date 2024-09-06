Konya'da Feci Kaza: Kamyonet Park Halindeki Tıra Çarptı

Konya'da Acı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, D-300 kara yolunun Argıthanı Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Kaza Detayları

Veli Ülkü'nün kullandığı 42 RY 385 plakalı kamyonet, park halinde bulunan bir tıra çarparak kaza yaptı. Olayın ardından bulunduğu yerden ihbar yapılan 112 Acil Sağlık ekipleri hızla kazaya müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi.

Sonuç

Maalesef, kazanın ardından kamyonet sürücüsü Veli Ülkü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.