Konya'da feci trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada yaralanan kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Konya'da feci trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Yayın Tarihi:

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ethem G. idaresindeki 33 ALG 144 plakalı otomobil ile İsa Elverişli yönetimindeki 42 DU 048 plakalı otomobil, Akşehir Yunak kara yolu Söğütlü Kavşağı'nda çarpıştı. 

Kazada, İsa Elverişli hayatını kaybederken, 33 ALG 144 plakalı otomobilde bulunan yolcu Tuğba G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elverişli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi ve yaralı Tuğba G.'yi ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Olayda İsa Elverişli hayatını kaybederken, Tuğba G.'ye ise ağır yaralandı.

Öne Çıkanlar
Titizlikleriyle nam salmış 3 burç! Temizlik yapmadan sokağa bile çıkmıyorlar Titizlikleriyle nam salmış 3 burç! Temizlik yapmadan sokağa bile çıkmıyorlar
Neredeyse her gün yiyoruz! Ölüme bir adım yaklaştırıyor, yine de vazgeçmiyoruz Neredeyse her gün yiyoruz! Ölüme bir adım yaklaştırıyor, yine de vazgeçmiyoruz
Ocak 2024 Aylık Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Ayında Burçları Neler Bekliyor? Ocak 2024 Aylık Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Ayında Burçları Neler Bekliyor?
Çok Okunanlar
İsrail askerleri Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerini gülerek yaktılar İsrail askerleri Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerini gülerek yaktılar Rusya Ukrayna'ya yeni saldırılar başlattı, Kiev ateşlenen 49 İHA'nın 21'ini imha ettiğini açıkladı Rusya Ukrayna'ya yeni saldırılar başlattı, Kiev ateşlenen 49 İHA'nın 21'ini imha ettiğini açıkladı Yeni Zelanda ve Avustralya 2024'e 'Merhaba' dedi! Yeni Zelanda ve Avustralya 2024'e 'Merhaba' dedi! 1 Ocak 2024 itibariyle yerel seçim sürecine başlanıyor: İşte seçim takvimi 1 Ocak 2024 itibariyle yerel seçim sürecine başlanıyor: İşte seçim takvimi 2024 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de 2024 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de