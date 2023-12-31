Konya'da feci trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada yaralanan kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ethem G. idaresindeki 33 ALG 144 plakalı otomobil ile İsa Elverişli yönetimindeki 42 DU 048 plakalı otomobil, Akşehir Yunak kara yolu Söğütlü Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, İsa Elverişli hayatını kaybederken, 33 ALG 144 plakalı otomobilde bulunan yolcu Tuğba G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elverişli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi ve yaralı Tuğba G.'yi ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayda İsa Elverişli hayatını kaybederken, Tuğba G.'ye ise ağır yaralandı.