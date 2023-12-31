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Konya'da feci trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da feci trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada yaralanan kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.