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Konya'da Filistin İçin Pedal Çeviren Öğrenciler

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek vermek amacıyla pedal çevirdi ve boykot çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:59
Konya'da Filistin İçin Pedal Çeviren Öğrenciler

Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla Etkinliği Düzenlendi

Konya'da, Filistin için duyarlılığı artırmak amacıyla üniversite öğrencileri pedal çevirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Kudüs Çalışma Grubu ve Boykot Kafası oluşumları iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Duygusal Anlar

Etkinlik, Kılıçarslan Meydanı'nda Filistin bayrağını temsil eden balonların gökyüzüne bırakılmasıyla başladı. Katılımcılar, yol güzergahlarına asılan dövizler ve brandalarda yer alan mesajlarla boykot mesajı verdiler.

Meram Bağları'na Pedal Çevirildi

Katılımcılar, Meram Bağları'na kadar pedal çevirdiler. Etkinlik süresince, Filistin'in direnişine destek olmanın yanı sıra uluslararası boykotun önemini vurgulayan mesajlar paylaşıldı.

Boykot Kafası Uygulaması Tanıtıldı

Etkinlikte ayrıca, vatandaşların alışverişlerinde ürünlerin boykotlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak Boykot Kafası isimli mobil uygulama tanıtıldı. Bu uygulama, tüketicilere doğru bilgilendirme sağlamayı amaçlıyor.

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi...

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren "Kudüs Çalışma Grubu" ve "Boykot Kafası" oluşumu iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirildi.

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi...

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren "Kudüs Çalışma Grubu" ve "Boykot Kafası" oluşumu iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirildi.

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi...

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren "Kudüs Çalışma Grubu" ve "Boykot Kafası" oluşumu iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirildi.

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