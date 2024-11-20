Konya'da Filistinli Çocuklara Destek Yürüyüşü

Konya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Filistinli çocuklara destek için anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Konya'nın Alaaddin Tepesi çevresinde toplu olarak başladı. İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi'nin öncülüğünde, çocukları ve aileleriyle birlikte destek vermek isteyen vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Aziziye Camisi önüne kadar ilerledi.

Etkinlik sırasında, etkinliğe katılan çocuklar, Aziziye Camisi önünde Filistinli çocuklara yazdıkları ortak mektubu okudular. Mektupta, şu ifadeler dikkat çekti:

"Dünyadaki tüm çocuklar olarak barış, sevgi ve huzur içinde yaşamak istiyoruz ancak biliyoruz ki bazı çocuklar maalesef bu haklara ulaşamıyor. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz, İsrail işgali yüzünden zor şartlar altında yaşıyorlar. Onlar bizim sahip olduğumuz pek çok haktan mahrum kalıyor, okula gidemiyor, güvenle oyun oynayamıyor ve sağlıklı bir şekilde büyüyemiyorlar. Filistinli kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz.

Bugün burada sadece kendimiz için değil, dünyanın her yerindeki çocuklar için sesimizi yükseltiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var. Büyüklerimizden, bize barış dolu bir dünya bırakmalarını istiyoruz. Çocukların haklarını korumak ve onların mutlu, sağlıklı, güvende büyümelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Biz çocuklar, dünya genelinde tüm çocukların güvenle, sevgiyle ve umutla büyüyebileceği bir gelecek hayal ediyoruz. Bu geleceği hep birlikte inşa edebiliriz."