Konya'da Filistinlilere Destek Protestosu Düzenlendi

Konya'da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı protesto düzenlendi. Kalabalık, destek sloganları attı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:22
Konya'da Filistinlilere Destek Protestosu Düzenlendi

Konya'da Filistinlilere Destek Protestosu Düzenlendi

Konya'da, Filistinlilerin zorla yerinden edilme planına karşı etkileyici bir protesto gösterisi gerçekleştirildi. Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii önünde bir araya gelen kalabalık, Filistin'e destek amacıyla sloganlar atarak duyarlılığını ortaya koydu.

Direnişe Destek Verildi

Protestoculardan oluşan grup, "Mübarek topraklar satılık değildir" ve "Kanla alınan toprak parayla satılmaz" yazılı pankartlar açtı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada Amerika'nın tehditlerine rağmen Filistin direnişinin zafer kazandığını belirtti.

Ceylan, Gazze'deki direnişin sonuçlarının tüm dünyada yankı bulduğunu vurguladı. "Esir alınmış kardeşlerimiz bugün serbest bırakılacak. Direniş, düşmanı yere serdi. Allah'a binlerce kez hamdediyoruz," ifadelerini kullandı.

Protesto, yapılan duaların ardından sona erdi.

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