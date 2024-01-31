Konya'da fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi
Fuhuş yaptıkları iddia edilen 4 kişi Konya'da operasyonla yakalandı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya merkezli fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda fuhuş yapan şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.
Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla şüpheli olan kişilere karşı Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon yaptı. H.İ, B.G, B.G. ve D.D, ekiplerin 8 adrese birden düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye gönderildi. Sulh ceza hakimliği 3 kişiyi tutuklarken, D.D'ye adli kontrol kararı verdi.