Konya'da fuhuş operasyonu: 4 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi

Konya merkezli fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda fuhuş yapan şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla şüpheli olan kişilere karşı Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon yaptı. H.İ, B.G, B.G. ve D.D, ekiplerin 8 adrese birden düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye gönderildi. Sulh ceza hakimliği 3 kişiyi tutuklarken, D.D'ye adli kontrol kararı verdi.