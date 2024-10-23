DOLAR
34,25 0,01%
EURO
37,01 -0,01%
ALTIN
3.028,91 -0,16%
BITCOIN
2.297.583,57 0,69%

Konya'da Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Konya merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:36
Konya'da Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Konya Merkezli Fuhuş Operasyonu

Konya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Operasyon, Konya, İstanbul ve Kocaeli'deki 11 adrese eş zamanlı olarak 24 ekip ve 61 personelle yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda bir miktar para ve döviz ele geçirilirken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 9 kadın emniyete götürüldü.

Sonuç ve Gelişmeler

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları
2
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Dünya Bankası Türkiye'ye 1,9 Milyar Dolar Fon Tahsis Etti
4
Konya'da Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlıdan 1'i Tutuklandı
5
ABD ve İsrail Arasında Gerilim Azaltma Görüşmesi
6
Sivas'ta Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
7
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma Kefen Çağrısı

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek