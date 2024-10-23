Konya'da Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Konya Merkezli Fuhuş Operasyonu

Konya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Operasyon, Konya, İstanbul ve Kocaeli'deki 11 adrese eş zamanlı olarak 24 ekip ve 61 personelle yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda bir miktar para ve döviz ele geçirilirken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 9 kadın emniyete götürüldü.

Sonuç ve Gelişmeler

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.