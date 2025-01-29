Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram İlçesinde Elektrik Kazası

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen trajik olayda, 22 yaşındaki Ömer Ergin, güvenlik kamerası takmak için çıktığı merdivenden düşerek elektrik akımına kapıldı.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Olay sonrası çevrede bulunanların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Ergin, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Elektrik kazası, merdiven düşmesiyle birleşerek genç bir yaşamın daha sona ermesine neden oldu.