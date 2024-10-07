Konya'da Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Yakalandı

Konya'da Trajik Kaza

Konya'da, otomobiliyle bir 17 yaşındaki genç kıza çarpıp olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı. Olay, Meram ilçesinin Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi'ndeki Özbayram Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

17 yaşındaki Cennet Aşık, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve maalesef hayatını kaybetti. Kazanın ardından, olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek için polis ekipleri hemen harekete geçti.

Polis Soruşturması ve Gözaltı

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarının görüntüleri doğrultusunda, sürücünün Aziz C. olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Aziz C., ifadesinde, kazanın ardından korkuyla olay yerinden uzaklaştığını itiraf etti.

Cennet Aşık'ın Cenazesi

Kazada hayatını kaybeden Cennet Aşık, Yazır Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu. Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.