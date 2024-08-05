Konya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı

Konya'da Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

F.N.Ç. (24) yönetimindeki 42 TP 631 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sırasında sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Ambulansla Hastaneye Sevk

Yaralılar, hızla olay yerine ulaşan ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.