Konya'da 'Herkes İçin Yüzme Projesi' Yarışmaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yüzme yarışmaları, Konya'da start aldı. Aday sporcular Azerbaycan'daki finale hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:30
Konya'da 'Herkes İçin Yüzme Projesi' Yarışmaları Başladı

Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışmaları Konya'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları, Konya'daki Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Yarışmalara, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla düzenleniyor.

800'den Fazla Katılımcı

Konya Yüzme İl Temsilcisi Can Utkuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 ilden yaklaşık 800 katılımcının seçmelerde yarıştığını belirtti. Turnuvada yer alan 160 sporcu, farklı yaş kategorilerinde yarışlarını sürdürmekte.

Bakı'daki Final için Hazırlık

Utkuoğlu, birinciliği elde eden sporcuların Azerbaycan'da gerçekleştirilecek final müsabakalarında Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. "Burada birinci olan sporcularımızı Bakü'deki finale göndereceğiz. Yarın bitirmeyi planlıyoruz. 9-75 yaş arasında sporcularımız var. Genç yaş grubumuzda katılım fazla," şeklinde konuştu.

Yarışmanın Formatı

Sporcular, 30 dakikalık bir süre içinde en uzun mesafeyi yüzmeye çalışacak. Yarışma sonunda ilk üçe giren sporcular madalyalarını alacak ve birinci olanlar Bakü'ye gönderilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları, Konya Olimpik...

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Yarışmada farklı yaş kategorisinde birinciliği elde eden sporcular, Azerbaycan'da yapılacak final müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları, Konya Olimpik...

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Yarışmada farklı yaş kategorisinde birinciliği elde eden sporcular, Azerbaycan'da yapılacak final müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

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