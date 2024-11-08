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Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi Hizmete Girdi

Karatay Belediyesi tarafından yapılan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:19
Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi Hizmete Girdi

Hoşkubbe Millet Kütüphanesi Açıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde, yapımı tamamlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, görkemli bir törenle açıldı. Törende, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kütüphanenin gençler ve çocuklar için önemli bir bilgi kaynağı olduğunu vurguladı.

Başkan Kılca'nın Açıklamaları

Törende konuşan Kılca, "Çocuklar ve gençler, bizim hizmet anlayışımızın merkezini oluşturuyor. Onlar, bu kitaplarla dolu merkezde binlerce dünyayı keşfedebilecekler," dedi. Ayrıca, gençlerin geleceğin sahipleri olduğunu ve onlara yapılan yatırımın yarınları inşa ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Görüşleri

Uğur İbrahim Altay, Konya'nın son dönemde başarılı bir belediyecilik örneği sergilediğini ifade etti. Altay, "Bu tesislerde yetişen çocuklar, şehri ve ülkeyi daha ileriye götürecektir," dedi. Ayrıca, Hasan Kılca'ya Hoşkubbe Millet Kütüphanesi gibi önemli bir merkezi şehre kazandırdığı için teşekkür etti.

Politik Eleştiriler

Hasan Angı, açılışta yaptığı konuşmada, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Bazı CHP'li belediyelerin maliyetlerle ilgili olarak konserler düzenlediğini biliyoruz," şeklinde ifadelere yer verdi.

Açılış Töreni

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı, dua okunarak ve kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Toplam yaklaşık 12.930 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphanenin maliyeti park projesi ve çevre düzenlemesiyle birlikte 70 milyon lira olarak belirlendi.

Katılımcılar

Açılış törenine Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı; MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

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