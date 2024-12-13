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Konya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralılardan ikisi çocuk.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:29
Konya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir İlçesinde İki Trafik Kazası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk toplam 3 kişi yaralandı. İlk kaza, D.B.C. idaresindeki 42 AHM 099 plakalı otomobilin, Seyitharun Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y.'ye çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada yaralanan A.Y., ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci Kaza Detayları

Aynı cadde üzerinde bir diğer kaza, M.K.'nin kullandığı 42 ASN 316 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.A. ve kardeşi Y.E.A.'ya çarpmasıyla meydana geldi. Suriye uyruklu iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki kazada yaralananların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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