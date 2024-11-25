Konya'da İki Doktora Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı

Konya'da Hastanede Şok Olay

Konya'da, annesinin vefatının ardından sinirlerine hakim olamayan bir hasta yakını, yoğun bakım ünitesinde görevli iki doktora saldırdı. Kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanan H.A.S, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın Ayrıntıları

23 Kasım'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören annesinin vefatı üzerine Dr. Yasin Esen ve Dr. Rıza Erol Mıngır’ı sorumlu tutan H.A.S, hastane içerisinde saldırıda bulundu. Saldırı, hastane güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin olaya müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Darbeye uğrayan doktorlar hafif yaralandı ve hasta yakınından şikayetçi oldu. H.A.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet olgularının artış göstermesi konusunda bir kez daha tartışmalara yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.