Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı

KOMEK’in ‘İpek Yolu’ temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Selçuklu Kongre Merkezi’nde açıldı; sergi 17 Aralık’a kadar ziyarete açık.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:32
Açılış ve Başkan Altay'ın Mesajı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından "İpek Yolu" temasıyla düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Festivalinin açılışı Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açılışta yaptığı konuşmada, "Altın Dokunuşlar Festivali’nin el emeğini estetikle buluşturan; sabırla ve zarafetle yoğrulmuş eserleri bir araya getiren bir sergi olduğunu" söyledi.

Başkan Altay, Konya’nın kadim geleneğini vurgulayarak, "Altın Dokunuşlar Sergisi de tam da bu ruhla; kadim bir şehrin sanat icrasını, vefakar bir bağlılıkla, geçmişten günümüze taşımayı sürdürmektedir. Bu yıl ‘İpek Yolu’ temasıyla düzenlenen sergimiz; bin yıllık bir medeniyetin sabır ve zarafetle şekillenmiş sanat anlayışını, Anadolu’dan dünyaya yayılan kadim sesini yeniden duyurmaktadır. İşte Altın Dokunuşlar; tam da bu misyonla her yıl büyük bir teveccühle büyümektedir" ifadelerini kullandı.

Altay, sergide ebru, hat, tel kırma, ahşap boyama gibi branşlarda yer alan 2025 esere dikkat çekerek, eserleri ortaya koyan sanatçı ve zanaatkarları şehrin kültür ve sanat altyapısını canlı tutan mimarlar olarak nitelendirdi. Festivalde canlı atölyeler, söyleşiler, çocuk programları ve konserlerle ziyaretçilere zengin bir program sunulacağına vurgu yaptı.

Gazze Hayır Panayırı: Hediyeler Umuda Dönüşüyor

Festival kapsamında düzenlenen Gazze Hayır Panayırının açılışına da değinen Başkan Altay, "Bugün ayrıca hem burada hem de Mevlana Kültür Merkezi’nde 17 Aralık’a kadar devam edecek Gazze Hayır Panayırımızın da açılışını yapıyoruz. 2018 yılından itibaren tarafıma takdim edilen kıymetli hediyeleri, mazlumların yarasına merhem olacak bir iyilik halkasına dönüştüreceğiz inşallah" diye konuştu.

Altay, panayırın hazırlanmasında emeği geçen eşine teşekkür ederek, "Hepsi bir depoda atıl halde bekliyordu. Kıymetli hediye kabul etmiyoruz ama bir şekilde insanlar hediye takdiminde bulunuyor. Bu hayır panayırı sayesinde onların depoda çürümesine engel olurken bir taraftan da Gazze’deki kardeşlerimize inşallah bir fayda sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Panayırın açılışını Başkan Altay’ın eşi Ayşe Altay yaptı.

Hanım Kursiyerlerin Rolü ve Şeb-i Arus Haftası

Başkan Altay, belediyecilik hizmetleri arasında hanımefendilerle yürütülen çalışmaların ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "2009 yılında göreve başladığımda ilk yapmış olduğum temel atma programı bir hanımlar lokalinin temel atma programıydı. O günden bugüne hanımların duasıyla ve bereketiyle yolumuza devam ediyoruz. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadı" dedi.

Altay, Şeb-i Arus Haftasında bu etkinliği ilk kez düzenlediklerini, etkinliğin amacı arasında Konya’ya gelen misafirlerin kentte yapılan güzel işleri görmesinin yer aldığını söyledi ve salonu dolduran hanımefendilere, öğreticilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali İbrahim Akın'dan Tebrik

Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında, sergideki çeşitliliğin Konya’nın kültürel hafızasının gücünü gösterdiğini belirterek, "Eserleriyle bu programa değer katan kıymetli hanımefendiler, sadece el emeğinizle değil, ailelerimize, şehrimize ve kültürel mirasımıza katkınızla da ‘Aile Yılı’ vizyonunu en yapıcı şekilde temsil ediyorsunuz" dedi. Vali Akın, Büyükşehir Belediye Başkanını, KOMEK ailesini ve emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan dua ile sergi resmen açıldı.

Sergi Ziyaret Bilgileri

"İpek Yolu" temasıyla düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Gazze Hayır Panayırı, 17 Aralık Çarşamba gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Etkinlik süresince her gün farklı branşlarda atölye çalışmaları, eğitmen eşliğinde uygulama imkânı, söyleşiler, sahne performansları, konserler ve çocuklara yönelik programlarla Konya kültür ve sanatla dolu günler yaşanacak.

