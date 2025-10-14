Konya'da İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı

Konya'nın Kadınhanı'nda işçi servisi ile otomobil çarpıştı

Kazada 18 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, Yaylayaka Mahallesi'nde Polatlı yolu üzerinde meydana geldi. Kazaya karışan araçların plakaları 42 VL 799 (otomobil) ve 42 GEG 13 (minibüs) olarak bildirildi; sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralananlar arasında otomobilde bulunan 4 kişi ile minibüste bulunan 14 kişi yer alıyordu.

Tüm yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 3 ağır yaralı ise Konya'ya sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

