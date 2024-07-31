Konya'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Konya'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Aynı zamanda Afyonkarahisar ve Karaman'da da dua etkinlikleri gerçekleştirildi.

Konya'da Yapılan Tören

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen gıyabi cenaze namazı, ikindi namazının ardından Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde kılındı. Namazın ardından katılımcılar, Heniyye için dualar etti.

Afyonkarahisar ve Karaman'daki Anma Etkinlikleri

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İmaret Camisi'nde toplanarak İkindi namazı sonrası dualar ettiler. Platform adına açıklamada bulunan Muharrem Coşkun, "İsmail Heniyye'nin şehadetiyle artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz," dedi. İçinde İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun dua ettiği etkinlikte kalabalık daha sonra dağıldı.

Karaman'da ise Sivil Toplum Platformu organizasyonu altında, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi, dua edildi.

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi, dua edildi.

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi, dua edildi.

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi, dua edildi.

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi, dua edildi.

Afyonkarahisar'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İmaret Camisi'inde ikindi namazı sonrası bir araya geldi, dua edildi.