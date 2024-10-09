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Konya'da Kadın Çalışana Şiddet: Müdüre 10 Yıl Hapis İstemi

Konya Kulu'da bir kadın çalışana şiddet uygulayan işletme müdürü hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:50
Konya'da Kadın Çalışana Şiddet: Müdüre 10 Yıl Hapis İstemi

Konya'da Kadın Çalışana Uygulanan Şiddet

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan Berna Ş. isimli kadına şiddet uygulayan işletme müdürü Murat A. hakkında dava açıldı. Sanığın 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

Olayın Detayları

Berna Ş, 28 Eylül tarihinde işletme müdürü Murat A'nın kendisini darbettiği gerekçesiyle, iş yerinin güvenlik kameralarındaki görüntüleri ile birlikte Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayetçi oldu. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin olarak iddianamesini hazırladı.

İddianamede, Murat A'nın kadın çalışanı darp ve tehdit ettiği, mağdurun kaçmaya çalışırken zorla marketin içine girmesine engel olduğu ifade edildi. Sanığın bu olaydan dolayı 'kadına karşı basit yaralama', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlaması ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Murat A.'nın Geçmişteki Suçlamaları

Berna Ş, olay öncesinde de 9 Haziran tarihinde benzer bir saldırıya uğradığını ifade etti. Gözaltına alınan Murat A, ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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